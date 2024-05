Milan qualificato alla Supercoppa italiana: i rossoneri raggiungono Inter, Juventus e Atalanta

I rossoneri ottengono il pass Supercoppa: con la Juve già qualificata tramite la Coppa Italia, al Diavolo basterebbe anche il terzo posto, già certo.

Il Milan travolge il Cagliari 5-1 a San Siro e oltre a blindare in via quasi definitiva il secondo posto in classifica, si qualifica alla prossima edizione della Supercoppa italiana.

La vittoria contro i sardi, infatti, permette alla squadra di Stefano Pioli di chiudere aritmeticamente il discorso e di approdare al torneo che anche nella prossima edizione si svolgerà secondo i canoni della Final Four, come già avvenuto quest'anno.

Il Diavolo ottiene dunque la certezza assoluta di piazzarsi tra le prime tre in Serie A: un posizionamento che consentirà a Leao e compagni di disputare una quarta competizione nella stagione 2024/25 oltre a campionato, Champions League e Coppa Italia.