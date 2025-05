Milan Primavera eliminato ai playoff Scudetto: rossoneri travolti 3-0 dal Sassuolo

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la stagione del Milan Primavera si chiude con il tonfo ai playoff Scudetto.

Non è affatto una stagione positiva per il Milan, con i rossoneri che questa sera a San Siro, contro il Monza, chiuderanno un'annata complicatissima.

Con il club rossonero che, nonostante la vittoria in Supercoppa italiana, ha fallito la qualificazione alle coppe europee, si registra anche la clamorosa retrocessione in Serie D del Milan Futuro.

Come se non bastasse è arrivata una grande delusione anche per quanto riguarda il Milan Primavera, ufficialmente fuori dalla corsa Scudetto.