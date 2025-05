Milan ai preliminari di Coppa Italia, la stagione comincia prima delle altre big: date estive e avversarie

La vittoria contro il Monza non è bastata per evitare di concludere la stagione all'ottavo posto. Il mancato successo dell'Udinese contro la Fiorentina (3-2 esterno viola) permette a quest'ultima di concludere il campionato davanti al Milan, che completa così una stagione infernale - in senso negativo - attenuata solamente dalla vittoria della Supercoppa Italiana.

Ottavo in campionato, il Milan sarà costretto a cominciare la preparazione estiva prima delle altre big in virtù di una Coppa Italia che per i rossoneri comincerà già in estate e non in autunno rispetto al solito.

Significa che Maignan e compagni dovranno giocare almeno due turni per poter raggiungere gli ottavi di finale, in cui tra l'altro dovrà giocare eventualmente in trasferta la gara unica contro una delle migliori squadre del campionato di Serie A 2024/2025. Insomma, le notizie negative del maggio milanista non sono certo poche.