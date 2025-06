Modric svolgerà le visite mediche in settimana e poi partirà per gli Stati Uniti: il programma prima dell'arrivo al Milan.

Ormai si tratta solo di attendere ma il matrimonio tra Luka Modric e il Milan si farà; da giorni è stato trovato l'accordo totale con il giocatore e da qui in avanti saranno da completare solamente gli aspetti burocratici.

Il centrocampista croato è attualmente impegnato con la Nazionale e per questo non ha ancora firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri. Per questioni logistiche, le visite mediche di Modric non avverranno a Milano.

Il fuoriclasse croato infatti, oltre alla partita di oggi, lunedì 9 giugno, contro la Repubblica Ceca, poi sarà impegnato al Mondiale per Club, dove giocherà le ultime partite con il Real Madrid. Di seguito il programma di Modric e tutti i prossimi passaggi prima del suo arrivo al Milan.