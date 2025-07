Milan, è il giorno di Luka Modric: oggi l'arriva a Milano, poi visite mediche e firma del contratto con i rossoneri

Il croato atterra a Malpensa per diventare un nuovo giocatore del Milan. Contratto annuale con opzione, sarà il faro del centrocampo rossonero.

Luka Modric sbarca oggi a Milano per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Milan. Il centrocampista croato, Pallone d’Oro 2018, firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno, con un ingaggio di 3,5 milioni netti più bonus.

Atterrerà a Malpensa in tarda mattinata con un volo privato da Madrid, sosterrà le visite mediche alla Clinica La Madonnina e l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, prima di recarsi a Casa Milan per la firma e le foto ufficiali.

Indosserà il numero 14, lasciato libero da Reijnders, e dopo un passaggio a Milanello per incontrare Allegri e la squadra, ripartirà in serata per Zagabria, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza.

Il suo inserimento in gruppo è previsto per il 4 agosto, al rientro dalla tournée asiatica della squadra.