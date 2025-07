Buona la prima per Allegri: 3-0 al Milan Futuro nel test disputato a Milanello. Ora la partenza per Singapore, dove ci sarà la sfida all'Arsenal.

Primo test amichevole del pre-campionato per il Milan: i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno affrontato il Milan Futuro di Massimo Oddo al centro sportivo di Milanello.

Un impegno utile a mettere benzina nelle gambe in vista della tournée in Asia e in Australia, contro una squadra che prenderà parte al campionato di Serie D in virtù della recente retrocessione subita.

Prossima tappa Singapore, dove avrà luogo il suggestivo match contro l'Arsenal di Mikel Arteta.