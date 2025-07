Milan-Liverpool dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda amichevole asiatica per il Milan di Allegri, stavolta impegnato contro il Liverpool: vediamo come seguire la sfida in tv e streaming.

Dopo la partita contro l'Arsenal persa nei tempi regolamentari ma vinta ai rigori, il Milan di Max Allegri scende in campo per la nuova amichevole estiva in terra asiatica. Avversaria dei rossoneri è il Liverpool, Campione d'Inghilterra in carica e che in queste settimane sta affrontando la tragedia della scomparsa di Diogo Jota, morto in Spagna insieme al fratello André.

In attesa del gruppo completo, Allegri ha provato la difesa a tre per la sfida contro l'Arsenal, proponendo il nuovo arrivato Terracciano in porta e il rientrante Saelemaekers sulla fascia.

Tare e gli uomini mercato rossoneri sono al lavoro per completare la rosa, che accoglierà un nuovo esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante nel giro di tre settimane, così da permettere ad Allegri di partire al meglio in Coppa Italia contro il Bari e con la nuova stagione di Serie A 2025/2026.

Appena confermato come nuovo acquisto per l'annata al via ad agosto, Modric non fa parte per ora della spedizione rossonera, in attesa di raggiungere il gruppo nei prossimi giorni.

Come Milan-Arsenal, anche la sfida contro il Liverpool di domenica è visibile in tv e streaming: un appuntamento imperdibile per i tifosi rossoneri.