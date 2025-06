Il piano del Milan per Leoni: la cessione di Thiaw e una contropartita, così può accontentare le richieste del Parma

Il club rossonero spinge per acquistare Leoni nonostante il muro del Parma: colpo finanziato dalle uscite e non solo.

Il Milan continua ad essere protagonista soprattutto per il mercato in uscita ma questa fase è il preludio poi agli acquisti che il club farà per dare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva.

La non qualificazione in Champions League infatti ha costretto i rossoneri a fare delle cessioni come quella di Reijnders e quella ormai solo a ufficializzare di Theo Hernandez ma ce ne saranno altre perché il club ha un grande obiettivo da raggiungere, ovvero Giovanni Leoni.

Il difensore del Parma è cercato da praticamente tutte le big di Serie A; in particolare Inter ma anche Juventus. Il Milan sta studiando la strategia per riuscire a finanziare l'investimento e molto passerà anche dalla cessione di Malick Thiaw.