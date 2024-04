Il presidente dei salentini furioso dopo l'assegnazione della rete ai rossoneri: tutto ripreso dalle telecamere.

La partita tra Milan e Lecce non è destinata a finire con il triplice fischio dell'arbitro Massimi: sì, perché non mancheranno certo le polemiche per la sua gestione arbitrale.

Soprattutto per le decisioni prese in occasione del secondo goal dei rossoneri, quello di Rafael Leao, che ha generato non poche proteste.

Una, quella più plateale, è stata ripresa dalle telecamere di DAZN e riguarda Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce.