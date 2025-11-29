Milan-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Big match nel sabato sera di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza si sfidano il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.
Buon momento di forma per entrambe: i rossoneri sono secondi in classifica, insieme al Napoli, alle spalle della Roma e sono reduci dalla vittoria nel derby.
Nell’ultimo turno, invece, buon successo anche per la Lazio, che ha piegato il Lecce all’Olimpico, risalendo fino all’ottavo posto della classifica.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.