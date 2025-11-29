Pubblicità
FC Internazionale v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Milan-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Meazza il Milan ospita la Lazio nell’anticipo del sabato di Serie A: Allegri a caccia della vetta, Sarri prova il colpaccio.

Big match nel sabato sera di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza si sfidano il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.

Buon momento di forma per entrambe: i rossoneri sono secondi in classifica, insieme al Napoli, alle spalle della Roma e sono reduci dalla vittoria nel derby.

Nell’ultimo turno, invece, buon successo anche per la Lazio, che ha piegato il Lecce all’Olimpico, risalendo fino all’ottavo posto della classifica. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • MILAN-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Milan-Lazio

    • Data: sabato 29 novembre

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LAZIO

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri


  • ORARIO MILAN-LAZIO

    La gara fra Milan e Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 29 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

  • DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV

    • DAZN

    • Sky Sport

    Ci saranno diverse possibilità per vedere Milan-Lazio in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    Milan-Lazio sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

  • MILAN-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    • Sky Go

    • NOW

    Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Milan-Lazio in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

    Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

    Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini su DAZN. Su Sky, invece, toccherà a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

