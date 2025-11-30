Milan-Lazio, è ripartita la corsa degli 1-0 di Allegri: corto muso all'ennesima potenza a San Siro

L'1-0 è il risultato più frequente nel Milan 2025/2026, ma non nell'intera carriera di Allegri. Nonostante sia noto soprattutto per questo risultato, il tecnico rossonero ha avuto modo di vincere con diversi goal di scarto ai tempi della Juventus, nonchè nella prima era con il Diavolo.

A livello di partite chiuse con la porta inviolata in questa annata, i rossoneri ci sono riusciti nella maggior parte dei casi: tra Serie A e Coppa Italia sono otto gare con nessun goal subito, a fronte di sei con una o più reti subite.

Il Milan ha incassato due reti nell'esordio negativo contro la Cremonese e nei 2-2 contro Pisa e Parma, vincendo la propria sfida nonostante un goal preso contro Fiorentina e Napoli (2-1). A completare il quadro, l'1-1 contro l'Atalanta.