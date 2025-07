Il club rossonero lavori su più fronti: novità sui fronti Doué e Nico Jackson. Jashari attende il Diavolo. Interesse saudita per Bennacer e Adli.

Il Milan intensifica le proprie mosse sul mercato estivo, puntando con decisione su alcuni profili chiave per rinforzare la rosa.

Il centrocampista Ardon Jashari ha rifiutato un'offerta del West Ham per restare in attesa del Milan, che ha già avanzato una proposta al Bruges senza ancora ricevere risposta.

Sul fronte difensivo, il club rossonero prepara una nuova offerta per Guéla Doué, terzino dello Strasburgo, primo obiettivo per la fascia destra. Per il reparto offensivo, il nome di Nico Jackson rimane tra quelli più apprezzati, ma il costo elevato imposto dal Chelsea rende l’operazione complessa.

In uscita, si registrano sondaggi dalla Saudi Pro League per Ismael Bennacer e Yacine Adli.