Inizialmente prevista il 21 aprile, la partita tra Milan e Inter si giocherà un giorno più tardi dietro richiesta rossonera.

Milan-Inter, Derby della città di Milano, non si giocherà domenica 21 aprile, ma bensì lunedì 22. Come riporta Sky Sport, infatti, l'ufficialità del cambio di data dovrebbe avvenire a breve dopo la richiesta rossonera di posticipare l'atteso match stracittadino di ritorno.

La data del 21 sembrava la più ovvia, ma alla fine il Derby tra Milan e Inter si giocherà di lunedì. Il team rossonero ha infatti chiesto che questo si giocasse il 22 per avere il tempo di recuperare dall'Europa League e in particolare dalla gara contro la Roma.

Per questo motivo Milan-Inter sarà di lunedì, nonostante per settimane sembrasse ovvio un match alle 20:45 sia per il fascino del posticipo della domenica per il Derby meneghino, sia per la programmazione televisiva.