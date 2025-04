Come sono andati gli altri Milan-Inter di Coppa Italia? Tanti precedenti, dagli anni '50 al 2025

Chi ha vinto più Derby di Coppa Italia? Milan e Inter si sono sfidate in più di venti occasioni nel corso degli ultimi settant'anni.

Chi segue il calcio dagli anni '50 ha avuto modo di seguire, sui giornali, in tv e in radio, non solo decine di Derby meneghini di Serie A. Il doppio Derby nelle semifinali di Coppa Italia 2025, infatti, non è certo una prima volta nella competizione, considerando che l'incontro tra Milan e Inter è avvenuto in svariate occasioni negli ultimi sette decenni.

Dal primo doppio Derby Milan-Inter del 1958 andato in scena in Coppa Italia, a quello dell'aprile 2025, le due squadre si sono affrontate in partite di andata e ritorno o in gara secca, persino nella finalissima per decretare la vincitrice del torneo.

Il Derby tra Inter e Milan ha fatto registrare grande equilibrio nel corso degli anni: i precedenti, infatti, non sorridono ad una sola squadra milanese, rossonera o nerazzurra, ma bensì ad entrambe.