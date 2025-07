Milan in ritardo sul mercato? La strategia rossonera: rilancio per Estupinan, attesa per Jashari e si tratta Pubill

Quando manca meno di un mese all’inizio della stagione ufficiale, i rossoneri sono ancora scoperti in alcuni ruoli: la strategia del club.

Idee chiare da portare avanti senza particolare fretta, ma consapevoli che il tempo stringe. Il 17 agosto il Milan scenderà in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione contro il Bari in Coppa Italia e la rosa rossonera è ancora incompleta.

O, per meglio dire, completamente scoperta in alcuni ruoli come nel caso dei due terzini. La società rossonera ha da tempo individuato gli obiettivi su cui puntare, ma ancora non è riuscita a chiudere i colpi.

Ma a che punto è il mercato del Milan? I rossoneri sono davvero in ritardo nella composizione della rosa da mettere in mano ad Allegri? Il punto sulle trattative e la strategia, caso per caso, adottata dal club.