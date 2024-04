Il Milan di Abate fa la storia: Porto eliminato, è in finale di Youth League

I giovani rossoneri eliminano i portoghesi ai rigori e accedono all'atto conclusivo: un evento storico.

Ci sono date che riscrivono la storia di una squadra e, più in generale, di un'intera società: il 19 aprile del 2024 rientra tra queste.

Perché il Milan Under 19 di Ignazio Abate ha fatto ciò che nessuno, prima, era riuscito a fare in casa rossonera: qualificarsi in finale di Youth League.

Questo il verdetto della sfida, in semifinale, contro il Porto, terminata ai calci di rigore: tutto dopo una partita pirotecnica. Vantaggio Milan con Scotti, pari dei portoghesi con Meireles.

Nella ripresa ci pensa Bras a segnare il 2-1: all'ultimo istante, poi, Simmelhack porta la partita ai rigori. Sbaglia Meireles, sbaglia Simic, ma soprattutto sbaglia Pinto Martins. Zeroli, ultimo rigorista dei rossoneri, no, adesso è tutto pronto per l'atto conclusivo.