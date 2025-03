Milan Futuro ribaltato all'esordio di Oddo in panchina: sconfitta in rimonta col Legnago, da 1-0 a 1-2 in superiorità numerica

Alla prima con Oddo in panchina, l'Under 23 del Milan cade in casa del Legnago: rossoneri avanti 1-0 e in 11 contro 10, poi la rimonta e la sconfitta.

Il Milan Futuro cade a Legnago, nella sfida valida per la 29ª giornata del Girone B di Serie C, subendo una rimonta nonostante la superiorità numerica. La squadra di Massimo Oddo, alla prima sulla panchina della squadra B del ‘Diavolo’, sblocca il risultato con Omoregbe; i veneti restano in dieci ma tra la fine del primo tempo e della ripresa riescono a ribaltare il risultato e infliggono un’altra sconfitta al Milan Futuro. Il Legnago aggancia proprio i rossoneri al penultimo posto in classifica: per la squadra di Oddo lo spettro della retrocessione in Serie D aleggia sempre più. L'articolo prosegue qui sotto