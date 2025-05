Milan Futuro retrocesso in Serie D: costi e contratti, come funziona il ripescaggio e cosa cambia per l'Inter Under 23

Il crollo con la SPAL condanna il Milan Futuro: dai costi al ripescaggio e le incognite contrattuali, la situazione. L’Inter U23 pronta a subentrare.

Il Milan Futuro è ufficialmente retrocesso in Serie D. La squadra Under 23 rossonera, al suo primo anno di vita, è stata battuta 2-0 dalla SPAL nel ritorno dei playout, vanificando l'1-0 conquistato all'andata.

Si tratta della prima retrocessione nella storia italiana di una seconda squadra di un club di Serie A dal calcio professionistico, fatto che apre nuove dinamiche nella gestione delle seconde squadre.

La retrocessione non comporta però la cancellazione del progetto: dal 2024, infatti, il regolamento FIGC consente alle squadre B di continuare a esistere anche nei dilettanti. Il Milan potrà così disputare la Serie D mantenendo la propria struttura tecnica e societaria, pur tra numerose incertezze normative legate ai contratti dei giocatori.

Nel frattempo, la retrocessione rossonera crea le condizioni per l’ingresso dell’Inter Under 23 in Serie C, obiettivo già pianificato dal club nerazzurro per la stagione 2025/26.

I contorni di questa vicenda coinvolgono anche le possibilità di ripescaggio e il futuro assetto del campionato di Serie C, con risvolti potenzialmente decisivi per più club.