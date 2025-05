Milan Futuro perde il playout di Serie C: 2-0 per la Spal e rossoneri retrocessi in Serie D

La Spal batte 2-0 il Milan Futuro nel playout di Serie C e condanna la squadra di Oddo alla retrocessione: è fallimento del progetto rossonero.

L’incubo rossonero si è trasformato in realtà. Il Milan Futuro viene sconfitto per 2-0 dalla Spal nel playout di ritorno di Serie C e retrocede ufficialmente in Serie D.

Un’amarezza ancora più accentuata dopo la vittoria per 1-0 nella gara d’andata: la squadra allenata da Oddo non riesce però a far tesoro dei due risultati utili su tre a disposizione e si fa ribaltare dalla Spal, che a fine partita può festeggiare la permanenza nel girone B di Serie C in un "Paolo Mazza" in festa.

La retrocessione in Serie D del Milan Futuro certifica senza attenuanti il fallimento del progetto rossonero, dalla costruzione della squadra alla gestione dell’annata sportiva.