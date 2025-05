Milan fuori dall'Europa: la rivoluzione di gennaio si è rivelata un fallimento

Nonostante lo scoppiettante mercato di gennaio, i volti nuovi del Milan non sono riusciti a dare una svolta alla stagione rossonera.

La netta sconfitta maturata all'Olimpico contro la Roma ha fatto calare il sipario sulla stagione del Milan che, con il 3-1 patito contro la squadra di Claudio Ranieri è aritmeticamente fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.

A una giornata dalla fine, infatti, il Milan è a -5 dal sesto posto, occupato dalla Lazio, che rappresentava l'ultimo appiglio disponibile - dopo il tonfo in finale di Coppa Italia - per staccare il pass valevole per una delle tre competizioni continentali che si giocheranno nella stagione 2025/26.

L'articolo prosegue qui sotto

"Una stagione fallimentare", come sentenziato dall'ad Giorgio Furlani, per un Milan che al giro di boa della stagione era persino intervenuto in maniera massiccia sul mercato, rinforzando - e non di poco - la squadra affidata a Sergio Conceicao. Un restyling totale che, a conti fatti, non ha dato gli esiti sperati.