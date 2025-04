Milan-Fiorentina probabili formazioni: Reijnders è il grande dubbio, Gosens è out

Alle 18:00 di sabato il Milan di Conceicao ospita la Fiorentina di Palladino: in palio punti importantissimi sul fronte Champions ed Europa League.

Il treno Champions League contro quello che porta in Europa League. Milan-Fiorentina arriva in un momento della stagione in cui nessuno può permettersi di rallentare, soprattutto chi come la squadra rossonera non ha ancora interrotto la sua massima caratteristica annuale: essere sinonimo di altalena di risultati.

A San Siro arriva una Fiorentina che non potrà contare su Gosens e che in vista della Conference League non dovrebbe comunque adottare grossi cambi di formazione. Per il Milan, invece, è il grande dubbio è la presenza di Reijnders in campo o meno, con Musah eventualmente pronto a prendere il suo posto tra i titolari rossoneri.

Nelle probabili formazioni di Milan-Fiorentina non possono figurare Colpani e Loftus-Cheek, entrambi out e non disponibili per la sfida di sabato 5 aprile, di scena alle ore 18:00.