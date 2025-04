Milan, è incubo scontri diretti: nove sconfitte, contro le prime 10 della Serie A ha battuto solo l'Inter

Rendimento ampiamente negativo dei rossoneri contro le prime 10 del campionato: una sola vittoria e addirittura nove sconfitte.

Archiviata la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta, che di fatto compromette in maniera evidente la possibilità di strappare la qualificazione all'Europa tramite il campionato, il Milan deve per forza di cose salvare il salvabile giocandosi il tutto per tutto nel derby di Coppa Italia.

Contro l'Inter, infatti, i rossoneri si giocano l'accesso alla finalissima della coppa nazionale, traguardo che in casa milanista manca dalla primavera del 2016. Un obiettivo comunque alla portata, al netto delle difficoltà mostrate dalla squadra di Sergio Conceicao, il quale vorrebbe chiudere la sua esperienza da allenatore a Milano mettendo le mani sul secondo trofeo stagionale.

Lo scorso 6 gennaio, infatti, il Milan sconfisse in rimonta proprio l'Inter aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Il Diavolo, a distanza di oltre tre mesi sogna di bissare quell'impresa, ma per riuscirci va per forza di cose invertito un preoccupante trend, specialmente quando i rossoneri sono chiamati a fronteggiare le big del campionato.