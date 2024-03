Milan 'double face' contro lo Slavia Praga: attacco promosso, la difesa resta un problema

Milan punito due volte nonostante la superiorità numerica. Pioli: "Può essere un calo di concentrazione".

Buona la prima per il Milan, uscito vittorioso da San Siro nel match d'andata degli ottavi di Europa League: 4-2 rifilato allo Slavia Praga che però non pone completamente fuori dai giochi i cechi in vista del ritorno.

Colpa dei due goal subiti che stonano con la qualità della prestazione offensiva offerta da Leao e compagni, troppo vulnerabili nonostante la superiorità numerica maturata già al 26' del primo tempo in virtù del cartellino rosso diretto mostrato a Diouf per un brutto intervento su Pulisic.

L'uomo in meno non ha però bloccato le velleità ospiti, capaci di superare Maignan non in una ma in ben due occasioni: solo la rete di Pulisic nel finale ha aumentato un passivo che, altrimenti, per il Milan sarebbe stato fin troppo striminzito in relazione all'evoluzione dell'incontro.