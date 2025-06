Il Milan pensa al doppio colpo: Rabiot per il centrocampo, Svilar per sostituire Maignan tra i pali

I rossoneri continuano a programmare la prossima stagione, con la rivoluzione che arriverà anche attraverso la sessione estiva del calciomercato.

L’anno zero del Milan è già iniziato: dopo una stagione deludente, i rossoneri sono pronti a ripartire da capo.

Con l’addio a Sergio Conceicao, il club ha prima annunciato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, per poi accogliere Massimiliano Allegri in panchina.

La rivoluzione rossonera passa ora dal mercato: dopo la partenza di Tijjani Reijnders, destinato ad approdare al Manchester City, e il possibile arrivo di Luka Modric, il Milan è pronto a piazzare altri due colpi importanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, il club sarebbe intenzionato a fare sul serio per Adrien Rabiot – giocatore molto apprezzato da Allegri – e per Mile Svilar, profilo ritenuto ideale in caso di cessione di Mike Maignan.