Milan in Coppa Italia ad agosto? Cosa serve per evitarlo grazie a Bologna-Genoa, Udinese-Fiorentina e la partita contro il Monza

Il Milan potrebbe partire dai preliminari di Coppa Italia già in estate, costretto a cominciare ben prima l'annata: 24 e 25 maggio decisivi.

La disastrosa Serie A 2024/2025 rischia di far cominciare la successiva annata del Milan prima del previsto. Qualora la squadra di Conceicao non riesca a chiudere all'ottavo posto in campionato, infatti, Maignan e compagni saranno costretti a giocare i preliminari di Coppa Italia sin dall'estate e non gli ottavi previsti nei mesi successivi.

24 e 25 maggio decisivi per il Milan, che non potrà solamente battere il Monza per poter arrivare ottavo e tirare un sospiro di sollievo. Certo, anche il Napoli ha cominciato la Coppa Italia ad agosto senza competizioni europee e si è laureato Campione d'Italia, ma allo stato attuale delle cose il team rossonero spera semplicemente di avere tempo di costruire una squadra che possa far dimenticar un 2024/2025 con una sola gioia (la Supercoppa Italiana vinta), con più tempo possibile prima dell'inizio della stagione.

In che modo può evitare i 32esimi di Coppa Italia con le partite di sabato e domenica?