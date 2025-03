Milan-Como formazioni, chi gioca domani e le ultime su Bondo, Musah e Joao Felix

A San Siro il Milan ospita il Como con Maignan e Pavlovic nuovamente nella formazione titolare in seguito alla squalifica, scontata.

Ultimi due mesi di campionato per il Milan, che nel 29esimo turno di Serie A ospita il Como a San Siro. Match fondamentale per i rossoneri, visto che dopo la partita contro la squadra di Fabregas il torneo andrà in sosta per la Nations League (l'Italia sfida la Germania proprio al Meazza).

Ancora in corsa per la Coppa Italia, con l'imminente Derby contro l'Inter che varrà un posto in finale per una delle due meneghine, il Milan è aggrappato con le unghie e con i denti alle residue possibilità di arrivare al quarto posto e alla Champions, consapevole che difficilmente l'anno prossimo l'Italia potrà avere cinque squadre grazie al Ranking UEFA. Dall'altra parte c'è un Como che proverà ad allontanarsi ulteriormente dalla zona calda, con 29 punti ottenuti fin qui.

Pochi i dubbi di formazione per Conceicao e Fabregas, che non dovrebbero mostrare molte sorprese nelle ufficiali annunciate sabato sera ad un'ora circa dal fischio d'avvio della gara di San Siro.