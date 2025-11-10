Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan sciAC Milan
GOAL

Il Milan lancia la collezione da sci: quanto costano e come acquistare sci, maglioni, pantaloni e giacche

Dall'unione con Rossignol, il Milan ha messo in vendita sci, maschere, giacche e maglioni da sci: per la prima volta i colori rossoneri arrivano sulla neve.

In collaborazione con Rossignol, azienda che produce attrezzatura per sci e snowboard, il Milan ha annunciato la collaborazione che porta per la prima volta i colori rossoneri sulla neve.

La Capsule Collection Rossignol-Milan, fa sapere la società rossonera, "celebra identità e stile attraverso l'unione di design, tecnica e artigianalità, offrendo una linea completa per la montagna e il tempo libero". I prodotti sono già disponibili sul sito del Milan e negli store ufficiali rossoneri e comprendono giacche, pantaloni, guanti, maglie e persino gli sci personalizzati del club meneghino. Presente, inoltre, anche la maschera Essential, realizzata con materiali 100% riciclati e dotata di tecnologia anti-appannamento e sistema di ventilazione.

In questa pagina è possibile acquistare tutti i prodotti da sci ufficiali del Milan, vediamoli:

  • QUANTO COSTANO I PRODOTTI DA SCI DEL MILAN?

    I prezzi dei prodotti ufficiali da sci vanno dai 20 euro delle calze (15 da bambino) ai 170 della giacca, passando per i 275 del maglione rossonero.

    Nella collezione da sci del Milan anche la maschera da 120 euro, i pantaloni da 200 e gli sci da 520.

    La Capsule Collection è già disponibile in tutti i negozi del Milan, così in quelli Rossignol e nei due siti ufficiali. Il Milan fa sapere che gli "utenti iscritti a Rossoneri Rewards, programma fedeltà dell’e-commerce del Club, che acquisteranno online i prodotti della collezione, riceveranno in omaggio un poster in edizione limitata dell’artista Matteo Berton".

    ACQUISTA QUI I PRODOTTI DA SCI DEL MILAN


  • COMPRA QUI I PRODOTTI DA SCI DEL MILAN

    Attraverso questo link è possibile acquistare i seguenti prodotti:

    Calze da sci (adulto/bambino)

    Guanti da sci (adulto/bambino)

    Maschera da sci

    Giacca da sci (adulto/bambino)

    Pantaloni da sci

    Maglione da sci

    Sci forza xpress

