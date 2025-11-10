Il Milan lancia la collezione da sci: quanto costano e come acquistare sci, maglioni, pantaloni e giacche

In collaborazione con Rossignol, azienda che produce attrezzatura per sci e snowboard, il Milan ha annunciato la collaborazione che porta per la prima volta i colori rossoneri sulla neve.

La Capsule Collection Rossignol-Milan, fa sapere la società rossonera, "celebra identità e stile attraverso l'unione di design, tecnica e artigianalità, offrendo una linea completa per la montagna e il tempo libero". I prodotti sono già disponibili sul sito del Milan e negli store ufficiali rossoneri e comprendono giacche, pantaloni, guanti, maglie e persino gli sci personalizzati del club meneghino. Presente, inoltre, anche la maschera Essential, realizzata con materiali 100% riciclati e dotata di tecnologia anti-appannamento e sistema di ventilazione.

In questa pagina è possibile acquistare tutti i prodotti da sci ufficiali del Milan, vediamoli: