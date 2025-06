Corsa contro il tempo del club inglese per acquistare il portiere francese del Milan: l'operazione potrebbe decidersi in giornata.

L'asse Londra-Milano è più caldo che mai. In questo martedì 10 giugno si decidono, probabilmente, le sorti di Mike Maignan.

Il portiere del Milan, in scadenza a giugno 2026, sembra intenzionato a voler lasciare l'Italia e l'offerta del Chelsea sembra averlo convinto, anche in virtù di poter partecipare al Mondiale per Club.

Resta però da trovare l'intesa tra le parti ed il tempo a disposizione diminuisce sempre più.