Il Milan cerca il centravanti, obiettivo Nicolas Jackson del Chelsea: da Vlahovic a Boniface, tutte le opzioni

Allegri aspetta il nuovo attaccante, contatti con il Chelsea per Jakcson: la situazione e chi è ancora in lista.

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione ha dribblato le domande di mercato, passando la palla a chi era seduto al suo fianco, ovvero il direttore sportivo: "Il direttore Tare sta monitorando tutte le varie situazioni".

Ecco, tra queste c'è in prima fila la ricerca di un attaccante, che si aggiunga a Santiago Gimenez e possa contendere il posto al messicano. Il Milan ne ha bisogno anche numericamente visto che Abraham non è rimasto dopo il prestito e Jovic ha lasciato il club a parametro zero.





Il club rossonero si sta guardando attorno, mantenendo vive più piste e l'ultima idea porta a Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea che può lasciare la squadra londinese in questa sessione di mercato.

Jakson non è però l'unico nome nella lista degli obiettivi. Di seguito il punto sul mercato rossonero in attacco.