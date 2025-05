Milan-Bologna, le combinazioni dopo la finale di Coppa Italia per qualificarsi in Europa League e Conference

Dalla finale di Coppa, Milan-Bologna, passa il destino di molte e non solo delle due squadre in gioco per la coppa: occhio a sesto e settimo posto.

Da Milan-Bologna, finalissima della Coppa Italia 2024/2025, non passa solo il destino stagionale delle due contendenti. Sotto il cielo di Roma una delle finaliste solleverà il trofeo, ma non sarà finita lì. Sì, perchè a seconda del risultato e del proseguo in campionato della stessa, potrebbe cambiare il destino di molte squadre.

Sia Bologna che Milan non sono di fronte solamente in finale di Coppa Italia, ma si giocano anche quarto e quinto posto alla pari di Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Così come sono in bilico sesto e settimo posto, con quest'ultimo che potrebbe non portare ad una qualificazione in Europa a seconda del risultato all'Olimpico e delle ultime partite di rossoblù e rossoneri.

Insomma, dopo la finale di Coppa Italia ci saranno diverse combinazioni possibili negli ultimi 180 minuti: la vittoria potrebbe essere 'scavalcata' dal quarto posto (in maniera positiva), ma potrebbe anche essere superiore in caso di settimo. Insomma, cerchiamo di capire le varie possibilità.