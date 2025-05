Milan-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: Gimenez ritrovato, Pulisic una certezza, non basta il solito Orsolini

AC Milan vs Bologna

Milan trascinato da un super Gimenez e da un Pulisic cresciuto nella ripresa. Male Joao Felix e Pavlovic. Solito Orsolini nel Bologna, Lucumi sbanda

A cinque giorni dalla finale di Coppa Italia il Bologna incappa in uno stop che rischia di spegnere le speranze Champions dei rossoblu e il Milan ritrova definitivamente Santiago Gimenez: a San Siro finisce 3-1 per i rossoneri, che vincono in rimonta trascinati dal centravanti messicano, autore di una doppietta.

Conceiçao si presenta senza Leao (squalificato) e Fofana (infortunato) ma sceglie il blocco dei titolari, a differenza di Italiano che punta sul turnover per dosare le forze in vista di Roma.

È venerdi ma nel primo tempo sembra di assistere alla classica sgambata del giovedi: ritmi blandi, poca convinzione nelle giocate, la preoccupazione di non correre rischi dal punto di vista fisico. Ma nella ripresa la staffilata di Orsolini, al suo tredicesimo goal in campionato, stappa la partita e il Milan comincia ad alzare i giri del motore, complice anche l'ingresso, decisivo, di Santi Gimenez, che impiega sette minuti a pareggiare i conti.

L'articolo prosegue qui sotto

I rossoneri al 79' completano la rimonta, ribaltando il match con il solito Pulisic, e arrotondano il risultato nel finale ancora con Gimenez, su assist di Chukwueze. Una doppietta, quella dell'ex Feyenoord, che rischia di rimettere in discussione le gerarchie in vista dell'Olimpico: sarà Jovic o Gimenez il centravanti nella gara più importante della stagione per il Milan?