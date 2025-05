Milan-Bari di Coppa Italia, quando si gioca? Data e biglietti della prima partita, senza Allegri

Dopo l'annuncio del ritorno di Allegri i fans aspettano la partita contro il Bari di Coppa Italia, la prima del 25/26: il tecnico è però squalificato.

L'ottavo posto nell'ultima Serie A non permetterà al nuovo Milan, quello allenato nuovamente da Max Allegri, di cominciare la stagione nello stesso weekend delle altre grandi. In virtù di tale posizione, infatti, la squadra rossonera giocherà la prima partita ufficiale direttamente in Coppa Italia, una settimana prima dell'avvio del campionato 2025/2026.

Milan-Bari, visto l'ottavo posto dei rossoneri e l'ottavo dei baresi in Serie B che da regolamento ha associato le due squadre nei 32esimi di finale, sarà di scena in estate.

Una partita, tra l'altro, che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri dovrà seguire dalla tribuna di San Siro a seguito di una squalifica di due giornate comminata dopo la finale di Coppa Italia 2023/2024 vinta alla guida della Juventus.

L'articolo prosegue qui sotto

Non avendo partecipato alla Coppa Italia nel 2024/2025, Allegri sconterà la squalifica contro il Bari ed eventualmente nei sedicesimi di finale.

Nonostante Allegri non potrà sedere in panchina, il nuovo capitolo del Milan comincia con il Bari: dopo un'annata disastrosa con la Supercoppa Italiana come unica gioia, i tifosi rossoneri hanno ritrovato entusiasmo in seguito all'annuncio del ritorno del mister livornese in panchina. Per questo la richiesta di biglietti per la sfida contro il Bari è già alta sin dalle ultime settimane primaverili.