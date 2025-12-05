Milan B promosso a metà contro la Lazio: segnali da Jashari ed Estupinan, non convincono Ricci, Loftus-Cheek e De Winter

Jashari ha fatto il regista davanti alla difesa. Ovvero il ruolo di Luka Modric, che sarà anche un fuoriclasse ma è umano e ha pur sempre 40 anni. Per questo il croato ha rifiatato all'Olimpico, entrando in campo solo nel finale.

I segnali di Jashari sono stati tutto sommato positivi. Specialmente in un secondo tempo in cui il Milan ha preso il comando delle operazioni, andando più volte vicino al vantaggio dopo una prima frazione con zero occasioni nell'area di Mandas.

L'ex Bruges, che non giocava da fine agosto, è rimasto in campo un'ottantina di minuti lasciando il posto proprio a Modric dopo l'1-0 di Zaccagni. Partito in sordina, si è sciolto col passare dei minuti e ha propiziato una delle palle goal più nette, scialacquata da Leao con un sinistro alle stelle da pochi passi.

"Non mi ha assolutamente sorpreso - ha detto Allegri in conferenza stampa dopo la partita - era in una buona condizione, ha tenuto molto bene in campo, ha fatto una buona partita".