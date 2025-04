Bellanova contro Leao, l'atalantino non ci credeva: "Pensavo che il mister scherzasse"

Il giocatore dell'Atalanta è stato schierato in difesa e non sulla fascia, riuscendo a bloccare Leao: "Mai fatto in vita mia".

Dopo la vittoria del Bologna sull'Inter, la domenica pasquale di Serie A si è chiusa con quella dell'Atalanta sull'altra milanese. A San Siro ha deciso Ederson, ma tra i migliori in campo contro il Milan c'è stato sicuramente Raoul Bellanova. Tra i migliori esterni del campionato per velocità, forza fisica e capacità di fornire assist con grande continuità, Bellanova è stato a sorpresa schierato centrale di difesa da Gasperini: l'intuizione del tecnico atalantino ha portato l'ex Cagliari ad annullare Leao, che ha faticato in avanti come il resto della squadra di Conceicao. E dire che inizialmente Bellanova, una volta scoperto quale sarebbe stato il suo ruolo contro il Milan, aveva pensato ad un simpatico scherzo da parte del tecnico atalantino Gasperini.