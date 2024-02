Milan-Atalanta 1-1, cronaca, tabellino e voti: a Leao risponde Koopmeiners

Il Milan pareggia contro l'Atalanta: ad un super Leao risponde Koopmeiners dal dischetto. Pioli terzo, Gasp quinto in attesa del recupero con l'Inter.

Posticipo spumeggiate, come da premesse, a San Siro tra Milan e Atalanta, due squadre che non rinunciano ad attaccare l'un l'altra sin dalle primissime battute.

Pronti via e a passare in vantaggio è il Diavolo, al 3' minuto, grazie al primo grande spunto della serata di grazie di Rafa Leao, che dopo i goal in Coppa Italie e Europa League torna a gonfiare la rete anche in Serie A a 5 mesi dall'ultima volta (era il 23 settembre, contro il Verona).

L'Atalanta trova il pareggio sullo scadere del primo tempo con l'ottavo goal stagionale di Koopemeiners, che dal dischetto spiazza Maignan dopo un fallo di Giroud rivisto da Orsato al monitor.

Nella ripresa gara ancora molto pimpante con Leao e Loftus-Cheek sugli scudi, così come Carnesecchi che compie più interventi decisivi. Il Milan ci prova molto di più, ma il risultato non cambia e le due squadre si dividono la posta in palio: la Dea scivola al quinto posto a -2 dal Bologna (ma con una gara da recuperare mercoledì con l'Inter) e resta a -7 dal Milan terzo, che perde contatto dalla Juventus ora a +4.