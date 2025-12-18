Pubblicità
Andrej Kostic PartizanYouTube
Michael Baldoin

Non solo Fullkrug, il Milan valuta anche Andrej Kostic: chi è il classe 2007 montenegrino del Partizan

I rossoneri stanno sondando diverse piste per rinforzare l'attacco durante il mercato di gennaio: l'ultima idea porta al classe 2007 Kostic del Partizan.

Nonostante il mercato invernale non sia ancora ufficialmente iniziato, il Milan è già molto attivo e vuole farsi trovare pronto in vista della finestra di gennaio.

L’obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di offrire a Massimiliano Allegri maggiori soluzioni in attacco, un reparto in cui la coperta è attualmente piuttosto corta.

Oltre al profilo dell’esperto Niclas Fullkrug, il Milan sta però valutando anche un nome a sorpresa: il giovanissimo Andrej Kostic, attaccante del Partizan.

  • CHI È ANDREJ KOSTIC?

    Andrej Kostic è un attaccante di proprietà del Partizan -club che lo ha acquistato in estate per meno di un milione di euro dal Podgorica - e della nazionale Under 21 del Montenegro.

    il classe 2007 gioca principalmente come centravanti, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come seconda punta. 

    A Belgrado, dove milita attualmente, in molti lo paragonano a Dusan Vlahovic, sia per la struttura fisica sia per l’altezza di 188 cm.

  • LA STAGIONE DI KOSTIC

    In questa stagione Kostic sta sorprendendo in positivo nonostante la giovanissima età.

    Nel campionato serbo ha già messo a segno otto reti in 19 presenze, con una media di un gol ogni 60 minuti.

    Lo scorso 13 ottobre, inoltre, il classe 2007 ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore, entrando dalla panchina nella gara contro le Isole Far Oer, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, e nell’amichevole contro il Liechtenstein.

  • TRATTATIVE AVVIATE

    Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha già avviato i contatti sia con il club serbo sia con l’entourage del giocatore.

    La valutazione del giovane attaccante si aggira tra i 5 e i 10 milioni di euro, ma i rossoneri sembrano convinti delle sue qualità e intenzionati ad anticipare la concorrenza prima che il suo talento attiri ulteriori attenzioni.

    Qualora l’operazione dovesse andare in porto, Kostic inizierebbe il suo percorso con il Milan Futuro in Serie D, per poi essere gradualmente integrato nella prima squadra.

