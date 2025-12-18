Non solo Fullkrug, il Milan valuta anche Andrej Kostic: chi è il classe 2007 montenegrino del Partizan

Nonostante il mercato invernale non sia ancora ufficialmente iniziato, il Milan è già molto attivo e vuole farsi trovare pronto in vista della finestra di gennaio.

L’obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di offrire a Massimiliano Allegri maggiori soluzioni in attacco, un reparto in cui la coperta è attualmente piuttosto corta.

Oltre al profilo dell’esperto Niclas Fullkrug, il Milan sta però valutando anche un nome a sorpresa: il giovanissimo Andrej Kostic, attaccante del Partizan.