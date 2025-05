Milan 7° in Serie A, perchè non giocherà in Europa: a causa della Coppa Italia

La vittoria contro il Monza e i risultati finali di Bologna e Fiorentina non bastano al Milan per giocare la prossima stagione europea.

No, il Milan non giocherà in Europa nella prossima stagione. Il 37esimo turno, il penultimo della Serie A 2024/2025, ha sancito la mancata qualificazione rossonera a Conference o Europa League. Come il Napoli nella passata annata, stavolta è la formazione meneghina a rimanere fuori dalle competizioni continentale.

Il 38esimo turno ha visto il Milan battere il Monza e superare Fiorentina e Bologna in classifica, prendendosi il settimo posto in seguito al k.o dei rossoblù e in attesa del risultato della squadra viola contro l'Udinese.

Nonostante il settimo posto, però, anche in caso di k.o della Fiorentina e di conferma di tale posizione, il Milan non può giocare nè in Europa League nè in Conference nel 2025/2026.