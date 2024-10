Nuovo fastidio per Messias, i tempi per Vitinha si allungano: il Genoa torna a valutare il nome di Mario Balotelli.

Non accenna a rientrare l'emergenza in attacco per il Genoa di Gilardino.

Secondo quanto riporta 'Il Secolo XIX' i rientri di Messias e Vitinha, dati per imminenti, potrebbero slittare di alcune settimane.

Un problema non da poco per il tecnico rossoblù che attualmente può contare solo su Pinamonti, Ankeye e sul giovane Ekhator.

Ecco perché la pista Balotelli, che sembrava essersi raffreddata, potrebbe tornare di moda.