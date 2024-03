Il giocatore brasiliano, oggi al Genoa, ricorda l'esperienza in rossonero e l'abbraccio di Ibrahimovic: "Era commosso, ma non lo diciamo".

Quella di Junior Messias è la più classifica delle favole, dai lavori più umili ai campi della Serie A fino al Milan e al goal in Champions League.

Oggi il brasiliano gioca nel Genoa e ricorda i trascorsi in rossonero, a dire il vero non sempre così felici.

Messias in particolare racconta di aver ricevuto minacce prima di firmare per il Milan, dove alcuni tifosi non volevano il suo acquisto.