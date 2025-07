Messi e la squalifica che fa discutere: un turno di stop per aver saltato l’All-Star Game di MLS

Il fenomeno argentino dell’Inter Miami e il compagno di squadra Jordi Alba sono stati squalificati per un turno per non aver partecipato l’All-Star Game di MLS.

Leo Messi al centro di un caso in America. Per una volta, infatti, il fenomeno argentino non ruba le scene per i suoi goal e le sue giocate, ma per una squalifica dalla motivazione decisamente particolare.

Messi infatti è stato squalificato per una giornata in campionato e non potrà partecipare alla prossima gara di MLS che vedrà la sua squadra, l’Inter Miami, affrontare in casa il Cincinnati.

Oltre a Messi, è stato squalificato per un turno – sempre per lo stesso motivo – anche il suo compagno di squadra Jordi Alba. Ma cosa è successo e come ha reagito Messi alla squalifica?