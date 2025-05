Messaggero - Simone Inzaghi obiettivo della Juventus se salta Conte: Elkann pronto a muoversi, cosa c'è di vero

L'attuale tecnico dell’Inter, nel mirino di Al Hilal e club di Premier, idea alternativa a Conte per la panchina bianconera: Elkann pronto a muoversi.

In Serie A è scoppiato un valzer delle panchine che coinvolge la Juventus in una situazione particolarmente intricata.

La panchina bianconera è al centro delle voci di mercato: Antonio Conte, prima scelta del club, sembra ormai più vicino a restare al Napoli, spinto da un ingaggio ritoccato e da un progetto da 200 milioni di euro promesso da De Laurentiis, con l’arrivo di Kevin De Bruyne come ciliegina sulla torta.

In caso di mancato ritorno di Conte, la Juventus ha pronta un’alternativa a sorpresa: Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, potrebbe essere contattato da John Elkann a prescindere dall’esito della finale di Champions League secondo quanto rivela il quotidiano Il Messaggero.

L'articolo prosegue qui sotto

Inzaghi ha già un’offerta biennale dall’Al-Hilal da 60 milioni complessivi, ma la possibilità di riportare lo scudetto a Torino lo intriga.

La situazione di Tudor resta ancora in sospeso, con una conferma per il Mondiale per Club ma un futuro ancora da chiarire.