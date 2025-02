Messaggero - Bove in campo, si muove il Governo per l'uso del defibrillatore: cosa cambia e gli scenari per il futuro

Il Ministro dello Sport contatta il presidente della FMSI: dopo la Spagna, l'Inghilterra si muove concretamente per studiare il modello italiano.

Il destino di Edoardo Bove in Serie A rimane incerto. Grazie all’intervento di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, nelle scorse settimane è andato in scena un primo contatto con Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Come riferisce Il Messaggero, a breve è previsto un incontro. Le parole di Abodi in occasione del Festival di Sanremo fanno riferimento alla Premier League, dove Christian Eriksen è tornato a giocare dopo il grave malore agli Europei del 2021.

Nelle scorse settimane, però, l’Inghilterra si è informata sul modello italiano attraverso una richiesta giunta alla FMSI, seguendo quanto fatto dalla Spagna dopo la morte di Puerta.