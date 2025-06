Mertens annuncia il ritiro dal calcio: "Sarà la mia ultima partita, ho smesso"

L'ex giocatore del Napoli ha annunciato attraverso un messaggio rivolto ad Hamsik l'addio al calcio giocato.

Dries Mertens ha deciso di dire basta all'età di 38 anni ed ha comunicato il ritiro dal calcio. Non sorprende in assoluto la scelta del belga ma le modalità con cui l'ha annunciato, ovvero attraverso un video pubblicato sui social dove comunicava la sua presenza in occasione della gara di addio di Marek Hamsik, suo ex compagno di squadra al Napoli.

Mertens ha infatti rivelato che quella sarà la sua ultima partita, anche se non ufficiale, visto che quella l'ha disputata con il Galatasaray qualche settimana fa.

Il belga ha chiuso quindi la carriera in Turchia, il cui contratto con il Galatasaray è in scadenza il 30 giugno, dopo i tanti anni passati al Napoli, dove è rimasto legatissimo alla città, in cui ha ancora casa e tutt'ora vive. Con la maglia del Napoli, Mertens ha disputato quasi 400 partite, entrando nella storia del club.