Meret verso il rientro, ma Gollini convince: cambiano le gerarchie al Napoli?

Meret si appresta a tornare a disposizione di Mazzarri, ma Gollini sta rispondendo con prove positive: chi giocherà titolare da qui a fine stagione?

Il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato dopo l'amara sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter. Per Walter Mazzarri, però, potrebbe presto palesarsi un importante nodo da sciogliere per quanto riguarda la questione relativa al ruolo di portiere.

Nella prima parte di stagione, infatti, Alex Meret è sempre stato indiscutibilmente il numero uno della porta napoletana, ma il suo recente infortunio ha concesso ampio minutaggio a Pierluigi Gollini.

Le prestazioni dell'ex Atalanta sono state sin qui molto positive e il classe 1995 sta confermando la sua grande affidabilità tra i pali. Tuttavia, il ritorno di Meret metterà Mazzarri di fronte ad una scelta: ricollocare il portiere che ha vinto l'ultimo Scudetto in cima alle gerarchie o continuare a dare fiducia ad un Gollini così positivo?