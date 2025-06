Meret rinnova con il Napoli, ufficialmente: a pochi giorni dalla scadenza, nuovo accordo

Il portiere dei Campioni d'Italia sarà Meret, anche ha firmato il rinnovo contrattuale: ancora azzurro, fino al 2027.

Alex Meret sarà ancora il portiere del Napoli. A tre giorni dalla scadenza contrattuale, la società partenopea ha infatti comunicato l'ufficiale rinnovo dell'estremo difensore, che potrà così difendere i pali dei Campioni d'Italia a partire dal prossimo agosto, quando è previsto il via alla nuova annata di Serie A 2025/2026La

"SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027" fa sapere la società di De Laurentiis attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali.

Non cambia, così, il reparto di portieri per il Napoli di Conte. Caprile, come noto, è stato riscattato dal Cagliari, mentre la squadra partenopea punterà ancora una volta sul giocatore che ha già sollevato due coppe dello Scudetto, nel 2025 e nel 2023.