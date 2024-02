Il portiere friulano, regolarmente convocato da Mazzarri, non sarà a disposizione per il big-match contro il Milan.

Alex Meret non sarà della partita in Milan-Napoli. Il portiere, regolarmente convocato, andrà in tribuna nel posticipo della ventiquattresima giornata.

Dopo aver superato il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane, Meret è costretto a fermarsi di nuovo.

A difendere i pali del Napoli contro il Milan sarà quindi ancora Pierluigi Gollini.