Lazio su Dia e Tchaouna: Lotito potrebbe pescare dalla Salernitana

Lazio pronta ad attingere dalla Salernitana sul mercato: occhi su Dia e Tchaouna, a Tudor piace anche Barak della Fiorentina.

In attesa di capire in che modo finirà la stagione in corso, in casa Lazio è inevitabile un'attenzione rivolta anche al prossimo futuro e alle mosse da adottare sul mercato per consegnare a Igor Tudor un roster il più vicino possibile ai suoi desideri.

La sensazione è che qualcosa si smuoverà nel reparto avanzato, forse il più bersagliato dalle critiche: a tal proposito, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe già in mente due colpi da mettere a segno in estate.

Mirino puntato sull'ex società dello stesso Fabiani, ovvero la Salernitana, destinata alla retrocessione in Serie B che potrebbe essere sancita dal punto di vista aritmetico già nella prossima giornata di campionato.