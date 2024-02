Mehdi Taremi all'Inter, chi è il futuro attaccante nerazzurro soprannominato 'Piscinas' sui social

Sui social Taremi è spesso noto come Piscinas, in virtù delle troppe cadute in area. Arriva all'Inter per rinforzare l'attacco da svincolato.

Le visite mediche del 13 febbraio sono il primo passo per il passaggio di Mehdi Taremi all'Inter dall'1 luglio 2024. Dopo essere stato accostato al Milan in passato, alla fine l'attaccante iraniano si unirà alla squadra di Simone Inzaghi per l'annata 2024/2025.

Il 30 giugno scadrà infatti il contratto con il Porto, squadra con cui Taremi è riuscito a mettersi in mostra nelle ultime annate, tanto da attirare su di sè l'attenzione di diverse big europee. L'Inter, davanti alla possibilità di portarlo a Milano come svincolato, ha preso la palla al balzo.

Taremi, attaccante iraniano classe 1992, non è certo un giocatore in rampa di lancio, ma bensì un bomber esperto che ha avuto modo di giocare a lungo la Champions, ma anche i Mondiali e la Coppa d'Asia. In pratica il perfetto sostituto per Thuram e Lautaro, così da dar maggior respiro in seguito ad un'annata quasi interamente da titolari indiscussi tra infortuni e gare deludenti delle alternative in panchina.