Mbappé si fa male, esce e rientra in campo buttandosi a terra: ammonito da Gil Manzano

Ammonizione per Mbappé nel finale di Austria-Francia: era rientrato in campo dopo la botta fortuita al naso in un contrasto con Danso.

Prima uscita positiva per la Francia a Euro 2024: i transalpini hanno avuto la meglio sull'Austria grazie a un'autorete di Maximilian Wöber nella parte finale della prima frazione. Il massimo risultato col minimo sforzo per la squadra di Deschamps, il cui goal decisivo è stato propiziato da uno spunto di Kylian Mbappé, autore del cross che ha tratto in inganno la retroguardia di Rangnick. Proprio il nuovo attaccante del Real Madrid è stato protagonista in negativo nel finale di gara, quando l'arbitro Gil Manzano ha estratto un cartellino giallo nei suoi confronti. L'articolo prosegue qui sotto