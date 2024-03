Mbappé resta al PSG? Luis Enrique: "Ho la speranza che cambi idea"

Il futuro di Mbappé sembra essere segnato e lontano dal PSG: Luis Enrique spera però in un cambio di rotta che avrebbe del clamoroso.

Continua a far discutere il futuro di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno e lontanissimo da un rinnovo col PSG: una permanenza avrebbe del clamoroso, complici le voci di mercato che lo danno sicuro protagonista in altri lidi.

Eppure, in casa parigina, c'è chi ancora nutre la speranza di un colpo di scena, il classico 'coupe de theatre' per dirla alla francese: stiamo parlando di Luis Enrique, intervistato alla vigilia del 'Le Classique' tra Marsiglia e PSG.

Interpellato sull'argomento Mbappé, il tecnico spagnolo non ha nascosto di sperare in un esito completamente agli antipodi rispetto ai chiari indizi di un addio ormai segnato.